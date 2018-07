Nokia aidera T-Mobile à déployer la 5G aux Etats-Unis pour 3,5 mrd USD

Données financières (€) CA 2018 22 178 M EBIT 2018 1 980 M Résultat net 2018 -9,33 M Trésorerie 2018 3 726 M Rendement 2018 4,18% PER 2018 - PER 2019 28,75 VE / CA 2018 1,06x VE / CA 2019 1,03x Capitalisation 27 132 M Graphique NOKIA OYJ Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NOKIA OYJ Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 5,59 € Ecart / Objectif Moyen 18% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Rajeev Suri President & Chief Executive Officer Risto Kalevi Siilasmaa Chairman Joerg Erlemeier Chief Operating Officer Kristian Pullola Chief Financial Officer Marcus Weldon Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NOKIA OYJ 20.70% 31 782 APPLE 12.22% 954 569 MEITU INC --.--% 3 336 INTOPS CO LTD --.--% 139 DORO AB 0.46% 118 RAONSECURE CO LTD --.--% 85