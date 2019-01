Nokia : choisi par Open Fiber en Italie

24/01/2019 | 15:35

Nokia annonce avoir été choisi par l'opérateur haut-débit de gros italien Open Fiber pour un lancement de fibre jusqu'à l'abonné (FTTH) qui apportera des services ultra haut-débit à des petites villes et à des zones rurales en Italie.



'Le réseau d'Open Fiber proposera de la fibre optique d'un point de présence jusqu'au domicile de l'abonné et offrira des débits allant jusqu'à un Gigabit par seconde', précise l'équipementier télécoms finlandais.



Nokia explique avoir été sélectionné comme 'fournisseur des produits, services et logiciels requis pour planifier, concevoir, déployer et soutenir l'infrastructure réseau active de bout-en-bout basée sur les technologies GPON'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.