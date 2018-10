Nokia : choisi pour un réseau LTE privé d'Elektro au Brésil

16/10/2018 | 15:56

Nokia annonce avoir été choisi par le distributeur d'électricité brésilien Elektro, pour déployer un réseau LTE privé visant à améliorer la fiabilité et l'efficience du réseau électrique de la ville d'Atibaia et de ses environs dans l'Etat de Sao Paulo.



'Ce réseau 4G mobile hautement fiable, le premier de son genre au Brésil, servira plus de 75.000 foyers et entreprises', précise-t-il. Relié à des compteurs intelligents, il doit leur permettre de faire évoluer leur comportement de consommation pour économiser de l'argent.



