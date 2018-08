Nokia : communique ses attentes en matière de licences 5G

21/08/2018 | 09:57

Ce mardi, le groupe Nokia, qui développe et teste depuis plusieurs années différentes technologies axées sur la 5G, précise ses attentes en matière de licences d'utilisation de ses innovations.



'Nokia innove, sur le long terme, dans le développement de technologies fondamentales pour les communications sans fil et a contribué de manière significative au développement de normes pendant plus de deux décennies. Cet investissement dans la recherche et le développement a abouti à un portefeuille important de brevets, que Nokia s'est engagé à concéder sous licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires', rappelle ainsi le groupe finlandais.



Indiquant qu'un certain nombre de normes 5G, qui doivent être finalisées en 2018, seront basées sur ses innovations et ses travaux, Nokia indique s'attendre à ce que le taux des licences pour son portefeuille de brevets en la matière soit plafonné à 3 euros par appareil.



'Au-delà des téléphones mobiles, Nokia estime qu'il y aura une variété sans précédent d'utilisateurs finaux qui utiliseront l'innovation Nokia. Pour les autres catégories d'appareils, Nokia déterminera ses taux de licence séparément et s'efforcera d'engager un dialogue constructif avec les participants du secteur concerné, afin de définir les modèles les mieux adaptés', précise Nokia.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.