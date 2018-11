Nokia : fusionnera ses activités fixes et mobiles pour la 5G

22/11/2018 | 11:59

Le constructeur finlandais d'équipements pour télécoms Nokia annonce ce jour planifier de fusionner ses divisions 'réseaux mobiles' et 'réseaux fixes' en 2019, afin d'exploiter pleinement les possibilités offertes par la 5G.



Une division unique, appelée 'Access Networks' ('réseaux d'accès'), permettrait ainsi à Nokia de renforcer son avantage compétitif sur la 5G, avec un portefeuille global de solutions, et de mieux aligner sa structure organisationnelle sur sa stratégie actuelle.



'En créant une organisation (...) unique, comprenant à la fois fixe et mobile, nous pouvons améliorer notre orientation client, simplifier notre structure de gestion et exploiter plus efficacement notre portefeuille', explique en effet Rajeev Suri, directeur général.





