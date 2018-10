Nokia : petite hausse, un broker reste à l'achat

26/10/2018 | 15:30

Le titre Nokia s'affiche en légère hausse, de +0,4% ce vendredi à Helsinki, au lendemain d'une publication de chiffre d'affaires trimestriel 'correcte' et alors qu'Oddo BHF a annoncé maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre, accompagnée d'un objectif de cours de 5,80 euros.



Oddo BHF s'interroge en revanche sur la guidance T4 pour la division 'Networks', jugée 'ambitieuse'.



'Cette publication, plutôt de bonne facture, a certes montré une amélioration de la marge opérationnelle (MOP) de la division Networks (5% après 1% au T1 et 1.5% au T2), mais pas suffisamment, selon nous, pour réduire la crainte que le groupe ne puisse pas atteindre son objectif de MOP de 6 à 9%. Durant la conférence téléphonique, le groupe a d'ailleurs indiqué que l'atteinte de cette guidance était soumise à un risque d'exécution et notamment à des questions de timing de projets et de shortage de composants (qui vont s'alléger mais persister encore un certain temps)', explique le broker.



'Nous considérons que l'atteinte de la borne basse serait une bonne nouvelle, mais nécessite un fort rebond de l'activité et des marges au T4.'





