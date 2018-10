Nokia : stagne après une publication mitigée

25/10/2018 | 11:06

Nokia grappille 0,1% sur l'OMX après la publication par l'équipementier télécoms finlandais d'un profit opérationnel en repli de 27% à 487 millions d'euros au titre du trimestre écoulé, pour des revenus stables à 5,5 milliards (+1% à changes constants).



'Cette publication se montre à nouveau un peu mitigée, avec des ventes plus élevées et un retour à la croissance en réseaux, mais à nouveau des marges brute et opérationnelle plus faibles que prévu', note Oddo BHF.



Il fait aussi part d'un nouveau programme de restructuration visant à réduire ses coûts opérationnels annualisés de 700 millions d'euros d'ici la fin 2020 par rapport à 2018, ainsi que d'une prolongation d'un accord de licences avec Samsung au-delà de fin 2018.



