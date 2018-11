Nokia : trois accords-cadre en Chine

07/11/2018 | 12:14

Nokia fait part ce mercredi de la signature de trois accords-cadres distincts en Chine, représentant une valeur de plus de deux milliards d'euros, avec les trois opérateurs China Mobile, China Telecom et China Unicom.



L'équipementier télécoms finlandais leur fournira ainsi des technologies et services pour améliorer la performance de leurs réseaux fixes et mobiles haut-débit, dans la perspective de leur transition vers la 5G.



Les accords couvrent la livraison d'ici fin 2019 d'équipements d'accès fixe et radio, d'équipements de transport optique et de routage IP, de produits de virtualisation de fonctions réseau et SDN, ainsi que de services.



