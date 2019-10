Nokia : Credit suisse sabre conseil et objectif

29/10/2019 | 10:05

Credit suisse a renoncé à son conseil acheteur ('surperformance') sur l'action de l'équipementier télécoms finlandais Nokia, étrillée la semaine passée à la suite d'un 'warning'. Le bureau d'études a adopté une position 'neutre' et sabré de moitié son objectif de cours, qui revient de 5,7 à 3,85 euros.



Les analystes maintiennent leur scénario sur la 5G, soit pour ces équipements une croissance progressive des ventes et une amélioration des marges. Mais les problèmes que rencontre Nokia en la matière (Credit suisse relève le décalage du lancement d'un produit, ainsi que des coûts et des investissements revus à la hausse) les incitent à la prudence.







