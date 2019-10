Nokia : Liberum abaisse son objectif de cours

28/10/2019 | 09:32

Liberum réitère sa recommandation 'conserver' sur Nokia, mais abaisse son objectif de cours de 4,9 à 3,6 euros, dans le sillage d'un abaissement de ses prévisions pour les mettre en ligne avec les nouveaux objectifs de la direction de l'équipementier télécoms.



'En adoptant des attentes de marge réalistes pour 2019 et 2020, Nokia a maintenant contenu les risques de baisse supplémentaire pour le titre', reconnait le broker, qui salue en outre son plan visant notamment à accroitre les investissements 5G.



'Toutefois, l'activité d'infrastructures mobiles reste difficile et nous pensons qu'il faudra du temps au groupe pour augmenter sa marge opérationnelle vers les 12-14%, surtout si le cycle 5G lui-même commence à refluer à partir d'environ 2022', prévient-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

