Nokia : Liberum reste à 'conserver'

10/02/2020 | 15:32

Liberum réaffirme sa recommandation 'conserver' et son objectif de cours de 3,6 euros sur Nokia, alors que la direction a désigné l'accès mobile et la génération de cash comme les deux domaines sur lesquels l'équipementier télécoms finlandais est très concentré.



'Dans l'accès mobile, nous pensons que Nokia fait face à une route difficile étant données la concurrence d'Ericsson et de Huawei, l'incertitude en Inde, son implication réduite en Chine et certaines pertes de parts sur d'autres marchés', juge le broker.



'Si l'évolution vers les produits basés sur ReefShark devrait aider à redresser les marges, la transition prendra plus de trois ans', poursuit-il, notant toutefois que 'Nokia Software est maintenant un contributeur majeur et croissant aux bénéfices'.



