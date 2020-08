Nokia : Oddo rehausse son objectif de cours

03/08/2020 | 09:40

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Nokia avec un objectif de cours rehaussé de 4,6 à cinq euros, estimant que 'la capacité du groupe à améliorer ses marges devrait contribuer à la poursuite de la réduction de la décote face à Ericsson'.



Après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une forte amélioration de la marge brute, accompagnés d'un relèvement par Nokia de ses objectifs, l'analyste révise en hausse ses propres prévisions de BPA de 15% sur 2020 et 2021.



'Dans un contexte difficile, le groupe semble démontrer une meilleure capacité à maîtriser ses marges qu'auparavant', note l'analyste, ajoutant qu'il 'pourrait désormais gagner des parts de marché du fait du bannissement de Huawei dans plusieurs pays'.



