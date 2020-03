La valeur du jour en Europe - NOKIA : un ancien cadre, Pekka Lundmark, fait son retour pour diriger le groupe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nokia (+0,36% à 3,4555 euros) échappe à la baisse du marché après l’annonce de son prochain changement de PDG. Pekka Lundmark sera nommé à ce poste en remplacement de Rajeev Suri. Ce dernier a été plus d'une décennie président et directeur général de Nokia et de Nokia Siemens Networks. Pekka Lundmark est actuellement le PDG du groupe énergétique, Fortum et sa nomination sera effective au 1er septembre 2020.Mais il a aussi travaillé chez Nokia 10 ans dans les années 1990 et 2000. Pekka Lundmark a ainsi été vice président en charge de la stratégie et du développement de Nokia Networks.Rajeev Suri restera conseiller du Conseil d'administration jusqu'au 1er janvier 2021. La fin de sa présidence restera marquée par un avertissement massif en octobre 2019. UBS soulignait à l'époque que Nokia a fait preuve ces dernières années d'incohérence au niveau de l'exécution, alternant bons et mauvais trimestres. La direction avait finalement reconnu qu'il faudrait plus de temps pour redresser les marges opérationnelles au niveau de celles de ses pairs et qu'il faudra réinvestir dans la R&D pour améliorer la compétitivité-coût des produits.