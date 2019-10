NOKIA : UBS réduit son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a abaissé son objectif de cours de 5,60 euros à 4,10 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Nokia après son avertissement de la semaine dernière. Le bureau d'études souligne que ces dernières années Nokia a fait preuve d'incohérence au niveau de l'exécution, alternant bons et mauvais trimestres. "Aujourd'hui, le discours est en train de changer, la direction reconnaît qu'il faudra plus de temps pour redresser les marges opérationnelles au niveau de celles de ses pairs et qu'il faudra réinvestir dans la R&D pour améliorer la compétitivité-coût des produits", écrit le broker.Ce dernier pense que les investisseurs vont attendre des preuves d'une meilleure exécution avant de réexaminer le scénario d'investissement pour Nokia. Toutefois, sur une base risque/rendement, le potentiel du second est bien plus important et il pense, sur la base de précédents historiques avec Ericsson, que la trajectoire de marge de Nokia est réalisable.