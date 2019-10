NOKIA : bien orienté dans le sillage d'ERICSSON, qui a relevé son objectif de ventes 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nokia gagne 3,85 % à 4,79 euros à la Bourse de Paris dans le sillage d’Ericsson, qui a présenté des résultats meilleurs que prévu et relevé son objectif de revenus 2020. La marge opérationnelle, hors éléments exceptionnels, du groupe suédois est ressortie à 11,4 %, à comparer avec 7 % un an plus tôt et un consensus de 9,3 %.Les ventes ont augmenté de 6 % à 57,1 milliards, dépassant les attentes. A taux de change et périmètre constants, la progression est de 3 %. Elles ont été soutenues par son activité de Réseaux, dont les revenus ont augmenté de 9 %, dont 4 % en organique, à 39,3 milliards de couronnes suédoises.Le groupe suédois a par ailleurs rehaussé sa prévision de revenus pour 2020 à 230-240 milliards de couronnes suédoises contre de 210 à 220 milliards précédemment. Il a expliqué ce relèvement par les changes, mais aussi par un démarrage de la 5G plus rapide que prévu.Il cible toujours une marge opérationnelle, hors éléments exceptionnels, dépassant les 10 %. Elle est anticipée entre 12 % et 14 % en 2022 contre plus de 12 % auparavant.