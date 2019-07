NOKIA : galvanisé par des profits opérationnels plus importants que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Nokia prend sa revanche face à Ericsson. Le premier a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre alors que le second avait déçu il y a quelques jours, dans un scénario inverse à celui des trois premiers mois de l’année. L’action de l’équipementier télécoms finlandais bondit de 6,37% à 4,928 euros, figurant ainsi parmi les principales progressions du marché SRD.Au deuxième trimestre, il a pourtant enregistré une perte opérationnelle de 57 millions d'euros contre une perte de 221 millions d'euros, un an plus tôt. En données ajustées, le groupe finlandais a fait état en revanche d'un profit opérationnel de 451 millions d'euros, à comparer avec un bénéfice de 334 millions d'euros au deuxième trimestre 2018. Ce dernier a nettement dépassé le consensus s'élevant 252 millions d'euros.Sa principale activité, les équipements pour réseaux, a enregistré un bénéfice net de 119 millions d'euros contre un bénéfice de 34 millions, un an auparavant. Ses ventes ont progressé de 8% (+5% à taux de change constants) à 4,39 milliards d'euros. Sa marge est donc ressortie à 2,7% contre 0,8% au deuxième trimestre 2018.Les revenus du groupe ont progressé de 7% à 5,69 milliards d'euros. Ils ont progressé de 5% à taux de change constants.Autre bonne nouvelle, Nokia anticipe désormais une nouvelle hausse de son marché à taux de change constants alors qu'il était attendu globalement stable auparavant. Elle prévoit de le surperformer.La société a aussi confirmé ses objectifs. Il vise une marge opérationnelle ajustée comprise entre 9% et 12% cette année et un bénéfice par action entre 0,25 et 0,29 euro.Même s'il anticipé que les investisseurs vont rester sceptiques sur les objectifs, le consensus pourrait être révisé à la hausse de 5% à 10%.Le concurrent d'Ericsson a par ailleurs confirmé son objectif d'une marge située entre 12% et 16% en 2020 et un bénéfice par action entre 0,37 et 0,42 euro.