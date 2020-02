Nokia : a déployé un réseau 5G pour Lufthansa Technik

27/02/2020 | 10:40

Nokia et Lufthansa Technik, le principal fournisseur de services d'avions, ont déployé un réseau sans fil privé 5G de qualité industrielle.



Ce réseau va permettre d'accélérer un projet qui permet l'inspection des pièces de moteur à distance pour ses clients de l'aviation civile.



' Grâce à ' Virtual Table Inspection ' de Lufthansa Technik, le HyperFast 5G réseau sans fil privé supprimera la nécessité pour les clients d'être physiquement présents en fournissant un accès vidéo à l'atelier de révision du moteur ' indique le groupe.



' Des essais de pièces de moteur pourront être réalisés sur une rapide liaison vidéo haute définition '.



Kathrin Buvac, président de Nokia Enterprise a déclaré : ' Cette application sécurisé 5G réseau sans fil privé permet d'aider à améliorer l'efficacité opérationnelle, la productivité et le service. Il met en évidence le potentiel de nouvelles méthodes de travail qui bénéficient non seulement à nos clients mais aussi aux marchés qu'ils desservent '.



