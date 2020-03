Nokia : annulation de l'assemblée générale

18/03/2020 | 09:38

Nokia annonce que conformément aux décisions prises par le gouvernement finlandais en réponse à l'épidémie du coronavirus, son assemblée générale des actionnaires, qui devait se réunir le 8 avril prochain, est annulée par le conseil d'administration.



L'équipementier télécoms convient d'organiser l'assemblée ultérieurement dès que ce sera possible, et indique 'faire fortement la promotion de mesures autorisant des assemblées générales virtuelles pour permettre une participation efficace des actionnaires'.



