Nokia : arrivée du nouveau CEO le 1er août

24/06/2020 | 09:47

Nokia indique que Pekka Lundmark prendra ses fonctions de président et de directeur général (CEO) le 1er août prochain, soit avec un mois d'avance par rapport au calendrier communiqué initialement.



Cette arrivée anticipée est liée à la nomination par Fortum d'un nouveau CEO au 1er juillet, laissant à Pekka Lundmark la possibilité de prendre la tête de Nokia plus tôt, après une période de transition d'un mois.



Rajeev Suri quittera donc le poste de CEO de l'équipementier télécoms le 31 juillet. Il continuera ensuite de servir le groupe finlandais comme conseiller auprès du conseil de Nokia jusqu'au 1er janvier 2021.



