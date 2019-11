Nokia : collaboration avec Hitachi pour les réseaux 5G et LTE

18/11/2019 | 07:57

Nokia a annoncé sa collaboration avec Hitachi Kokusai Electric sur des solutions locales 5G et LTE sans fil privées destinées aux clients industriels et gouvernementaux.



Nokia Digital Automation Cloud offre une connectivité sécurisée à très haut débit, permettant en particulier aux analyses d'utilisation vidéo, aux IA et à l'IoT d'accroître l'efficacité dans les usines, les aéroports et les ports. Le service de la 5G locale sera diffusé au Japon fin 2019.



' Cela permettra aux entreprises, aux autorités régionales et à d'autres organisations au Japon de déployer la prochaine génération de connectivité sans fil basée sur les technologies LTE et 5G pour créer des réseaux locaux privés et fiables ' indique le groupe.



Kaichiro Sakuma, directeur représentant, président et chef de la direction de Hitachi Kokusai Electric, a déclaré: ' Les réseaux sans fil privés de qualité industrielle seront très importants pour nos clients du secteur, les aidant à devenir plus efficaces, à automatiser les opérations dangereuses et à améliorer la sécurité des travailleurs. Notre collaboration avec Nokia contribue à accélérer la livraison de ces capacités innovantes sur le marché japonais. ”



