Nokia : collaboration avec Intel pour la 5G

05/03/2020 | 10:07

Nokia a annoncé une collaboration avec Intel sur les progrès technologiques pour son portefeuille radio 5G. Les entreprises ont travaillé en étroite collaboration sur le nouveau processeur Intel P5900 Atom.



Les solutions de silicium sur mesure développés conjointement sont inclus dans les produits d'accès radio AirScale Nokia qui sont vendus dans le monde dans le cadre de son portefeuille 5G ' Powered by ReefShark '.



' En adoptant ReefShark largement dans son portefeuille de AirScale, Nokia améliore considérablement les performances et réduit l'empreinte énergétique du déploiement du réseau 5G ' indique le groupe.



Tommi Uitto, Président des réseaux mobiles chez Nokia, a déclaré: ' Les infrastructures existantes et les composants doivent évoluer rapidement, afin de permettre l' adoption de technologies et de techniques pour déployer des réseaux 5G rapidement '.



