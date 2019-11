Nokia : contrat avec Docomo Pacific pour la 5G

19/11/2019 | 08:05

Nokia est le principal fournisseur de Docomo Pacific pour les télécommunications à Guam et aux Îles Mariannes.



Docomo Pacific a lancé le premier réseau 5G opérationnel dans la région destiné aux entreprises des villages de Tamuning et Hagåtña, à l'aide de la solution Nokia 5G de bout en bout.



Cet accord est le 49ème contrat commercial de Nokia dans le domaine de la 5G. Nokia alimente actuellement 16 réseaux 5G en direct dans le monde.



Nokia a déjà joué un rôle clé dans la mise en place de Docomo 5G Open LabTM, qui permet aux partenaires locaux et mondiaux de tester et de collaborer pour créer des solutions pratiques optimisées par la 5G.



John Harington, responsable de Nokia Japan, a déclaré: ' La fiabilité du réseau est essentielle dans de telles régions éloignées de la planète et nous sommes fiers que Docomo Pacific utilise notre portefeuille de bout en bout pour déployer son réseau commercial. '



