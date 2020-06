Nokia : contrat avec Telus au Canada pour le réseau 5G

03/06/2020 | 11:59

La société canadienne de télécommunications Telus a annoncé avoir choisi le Finlandais Nokia et le Suédois Ericsson pour construire son réseau 5G.



L'opérateur de télécommunications basé à Vancouver a déclaré que le déploiement de la 5G soutiendra la croissance économique, tout en stimulant la virtualisation de la santé, de l'éducation et du télétravail.



Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés.



Par ailleurs, Nokia a déclaré mercredi que sa solution de refroidissement liquide 5G avait aidé l'opérateur mobile finlandais Elisa à réduire les dépenses énergétiques de 30% et les émissions de CO2 d'environ 80%.



