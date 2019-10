Nokia : contrat pour une couverture IoT en Indonésie

29/10/2019 | 08:24

Nokia annonce avoir signé un contrat avec le fournisseur de services de télécommunications Hutchison 3 Indonesia (3ID) pour proposer une couverture IoT (Internet des Objets) aux entreprises en Indonésie.



'En utilisant l'offre Nokia Worldwide IoT Network Grid, 3ID et ses entreprises clientes de divers secteurs seront en mesure de lancer des solutions IoT de bout-en-bout, rapidement, et de façon fiable et abordable', commente Nokia.



L'équipementier télécoms finlandais précise que ce contrat suit la présentation par le gouvernement indonésien de sa vision de faire du pays une plateforme technologique régionale en Asie du Sud-Est vers 2020.



