Nokia : creuse ses pertes avec un broker

29/10/2019 | 12:41

Déjà pénalisée jeudi dernier (- 23%) par un warning, l'action Nokia continue de reculer et cédait encore près de 3% ce midi. Un bureau d'études influent, Credit suisse, a révoqué son conseil acheteur pour passer 'neutre' sur le dossier, en abaissant sa cible de près de 50% à 3,85 euros.



Les analystes maintiennent leur scénario sur la 5G, soit pour ces équipements une croissance progressive des ventes et une amélioration des marges. Mais les problèmes que rencontre Nokia en la matière (Credit suisse relève le décalage du lancement d'un produit, ainsi que des coûts et des investissements revus à la hausse) les incitent à la prudence.







