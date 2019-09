Nokia : des initiatives pour le réchauffement climatique

23/09/2019 | 11:41

Nokia s'associe à une initiative visant à accélérer ses engagements et à réduire ses émissions de CO2, afin de limiter le réchauffement de la planète à un maximum de 1,5 ° C, a annoncé le fabricant finlandais de télécommunication.



Les 87 entreprises du groupe - y compris le géant alimentaire suisse Nestlé et la chaîne de meubles suédoise Ikea - se sont engagées à définir des objectifs climatiques pour leurs activités afin d'atteindre zéro émission d'ici 2050 au plus tard.



Nokia a déclaré qu'il avait déjà commencé à améliorer ses propres émissions grâce à la numérisation et qu'il examinait de près les moyens de réduire les factures d'énergie et les émissions de carbone des clients.



L'un de ses derniers chipsets (composant électronique) peut réduire la consommation d'énergie des stations de base jusqu'à 64% tout en améliorant les performances, a indiqué le groupe. Un autre système de refroidissement par liquide peut réduire les émissions de CO2 d'une station de base jusqu'à 80%, a ajouté Nokia.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.