Nokia : en repli après l'analyse de Morgan Stanley

08/11/2019 | 16:29

Le titre est en repli de près de 1% après l'analyse de Morgan Stanley. Le bureau d'analyses initie un suivi de Nokia avec un conseil 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 3,70 euros, dans une note conjointe sur l'équipementier télécoms finlandais et son pair suédois Ericsson.



'Nous voyons les deux titres à des bouts opposés de leurs projets de restructuration respectifs', indique le broker, pour qui 'Ericsson a une opportunité de pousser l'avantage par rapport à Nokia, compte tenu des problèmes de coûts 5G'.



