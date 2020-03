Nokia : lancement d'un réseau partagé avancé au Danemark

04/03/2020 | 10:32

Nokia annonce, conjointement avec les opérateurs Telenor et Telia, le déploiement au Danemark du réseau mobile partagé 'le plus avancé du monde', soutenant une fonction Multi-Operator Core Network permettant des technologies mobiles allant de la 2G à la 5G.



'Le partage de réseau constitue une façon efficace et à moindre coûts pour plusieurs opérateurs de construire et lancer un réseau à grande échelle sans avoir à dupliquer d'efforts', souligne l'équipementier télécoms finlandais.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.