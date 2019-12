Nokia : nomme une nouvelle présidente

03/12/2019 | 16:07

Le conseil d'administration de Nokia a proposé sa vice-présidente, Sari Baldauf, à sa nouvelle présidence dès la prochaine assemblée générale annuelle, prévue pour avril 2020.



Le fabricant d'appareils de télécommunication finlandais a déclaré que son président, Risto Siilasmaa, avait informé le conseil qu'il ne se représenterait pas à la prochaine assemblée générale annuelle.



Risto Siilasmaa a rejoint le conseil d'administration en 2008 et a été nommé président du conseil d'administration en 2012. Il a également été directeur général par intérim de Nokia de 2013 à 2014.



Sari Baldauf a rejoint le conseil d'administration de Nokia en tant que directeur non exécutif en 2018. Elle a été directrice générale du groupe d'activités réseau de Nokia de 1998 à 2005.



