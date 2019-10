Nokia : noue un partenariat au Brésil

31/10/2019 | 14:25

Nokia annonce ce jeudi un partenariat avec SENAI-SP (le service national brésilien pour la formation industrielle), portant sur la mise en oeuvre de son portefeuille de solutions technologiques et de connectivité dans le laboratoire de SENAI-SP de São Caetano do Sul.



'Basé dans la région métropolitaine de São Paulo, le laboratoire permettra aux professionnels d'acquérir une connaissance approfondie des technologies nécessaires pour tirer parti des développements de l'industrie 4.0, de réaliser des tests pilotes et des démonstrations de nouvelles solutions avant leur entrée sur le marché', explique Nokia.





