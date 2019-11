Nokia : nouvelles fonctions pour Amazon Web Services

18/11/2019 | 09:29

Nokia a annoncé que sa plate-forme Common Software Foundation prend désormais en charge Amazon Web Services (AWS).



' Le résultat offre aux fournisseurs de services de communication (CSP) un choix de déploiement supplémentaire et un délai de service plus rapide lors du déploiement de nouveaux services 5G ou numériques ' indique le groupe.



Avec de nombreux réseaux 5G alimentés par Nokia, les fournisseurs de services de communication planifient des options de cloud public pour améliorer leur offre et leur prestation de services.



'L'intérêt pour AWS du segment de marché CSP au-delà des charges de travail informatiques augmente rapidement', a déclaré Matt Garman, vice-président des services de calcul AWS, Amazon Web Services, Inc.



'Nous sommes ravis de travailler avec Nokia et de les aider à exploiter la puissance de AWS pour ses solutions d'infrastructure réseau et ses applications de support commercial et opérationnel. ”



