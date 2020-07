Nokia : nouvelles solutions de réseau avec la 5G SA

21/07/2020 | 09:51

Nokia a annoncé la disponibilité commerciale mondiale de nouvelles solutions de réseau sans fil privé de qualité industrielle 5G SA. Ces nouvelles solutions permettront de répondre aux besoins des cas d'utilisation industriels et de fabrication les plus exigeants.



Avec l'introduction de 5G SA, Nokia offre à ses clients le portefeuille de bout en bout le plus complet de solutions de réseau sans fil privé 4,9G / LTE et 5G hautes performances du marché.



Raghav Sahgal, président de Nokia Enterprise, a déclaré : 'Avec l'introduction de la 5G SA, nous avons établi une nouvelle norme pour nos entreprises clientes avec une gamme de solutions sans fil privées de classe mondiale pour répondre à leurs besoins de numérisation, quels que soient leur point d'entrée ou leurs exigences de connectivité'.



' En livrant 5G SA, nous ouvrons la voie à l'accélération de la numérisation dans les cas d'utilisation les plus exigeants tels que la fabrication automobile, où le cloud, la robotique et les opérations de machines autonomes créent des demandes pour une faible latence fiable et un débit de données élevé '.



