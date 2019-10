Nokia : partenaire de KDDI Corporation au Japon

01/10/2019 | 12:06

KDDI Corporation, une entreprise de télécommunications de premier plan au Japon, a choisi Nokia comme partenaire principal pour la mise à niveau de son réseau 4G en 5G avec la solution d'accès radio AirScale.



' Cela permettra à KDDI de moderniser son réseau 4G et de répondre à la demande croissante des consommateurs et des industries pour la 5G ' indique le groupe.



Nokia est un fournisseur de KDDI pour plusieurs technologies, notamment la radio, les réseaux fixes, le réseau central mobile et de multiples solutions logicielles.



Le réseau sera déployé à travers le Japon et fournira aux consommateurs une technologie large bande améliorée (eMBB) et une communication améliorée de type machine (eMTC) permettant de multiples nouvelles applications et services pour les industries de la 5G.



John Harrington, responsable de Nokia Japan, a déclaré : ' En tant que fournisseur de bout en bout de multiples technologies pour KDDI, nous sommes impatients de transformer le réseau et de lancer la 5G pour les consommateurs et les industries '.



