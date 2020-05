Nokia : rejoint un groupe de réflexion sur la 5G

22/05/2020 | 17:07

Nokia annonce ce jour rejoindre l'Open RAN Policy Coalition, afin de 'permettre une approche complète et sécurisée de la 5G et des futures générations de réseaux'.



'Aux côtés de ses clients et d'autres parties prenantes de l'industrie, Nokia contribuera à façonner les choix politiques qui auront un impact sur la construction des réseaux sans fil, notamment le soutien à la recherche et au développement dans les réseaux ouverts', explique le groupe finlandais.



