Nokia : remporte un accord 5G avec la Nouvelle-Zélande

19/11/2019 | 08:16

Nokia a été sélectionné par l'opérateur néo-zélandais Spark pour sa liste de fournisseurs 5G. L'accord permettra l'utilisation de la technologie 5G de Nokia dans toute la Nouvelle-Zélande. Cet accord porte à 50 le nombre de contrats commerciaux de Nokia.



Nokia déploiera sa solution AirScale RAN sur plus de 200 sites, ce qui permettra à Spark de cibler à la fois les consommateurs et les entreprises. Nokia déploiera également des services de conception et de déploiement numériques.



Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia, a déclaré: '

Nous sommes déterminés à maintenir les Néo-Zélandais à la pointe de la technologie et sommes convaincus qu'ils tireront parti de la portée, de l'expertise et de l'agilité mondiales de Nokia. ”



