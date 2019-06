Nokia : renforce la sécurité réseau pour la 5G

10/06/2019 | 12:14

Nokia annonce vouloir renforcer son engagement envers la sécurité réseau pour le monde de la 5G.



Le groupe Lance DFSEC 2.0, un programme de sécurité amélioré pour répondre aux besoins de sécurité critiques des réseaux étendus 5G. Il ouvre également le laboratoire 'Future X Security' (FXSec). Il s'agit d'un nouveau laboratoire de test et de vérification de la sécurité de bout en bout au siège de Nokia Bell Labs à Murray Hill, dans le New Jersey.



Ce laboratoire sera ouvert aux fournisseurs de services de communication et aux industries pour faciliter les tests et la vérification en commun de solutions d'automatisation industrielle dans les réseaux locaux privés, les réseaux publics et les réseaux étendus (WAN).



' Les initiatives viseront à répondre aux besoins critiques en matière de sécurité des réseaux de bout en bout essentiels à la mission qui définiront l'ère de la 5G ' indique le groupe.



Nokia s'engage depuis longtemps à créer des produits sécurisés via son processus DFSEC (Design For Security). ' DFSEC veille à ce que la sécurité soit intégrée à tous les produits dès le début, et subit des tests de sécurité rigoureux avant leur commercialisation ' précise le groupe.



Marcus Weldon, directeur de la technologie et président de Nokia Bell Labs, a déclaré: ' Les réseaux 5G de bout en bout vont fondamentalement transformer les sociétés en offrant une connectivité sans fil à très haut débit permettant des données en continu extrêmement fiables pour un large éventail d'infrastructures, d'industries et d'entreprises, mais avec de grandes opportunités, un risque important pour la sécurité doit être résolu de bout en bout, à l'aide de toute une gamme de techniques et de technologies novatrices '.



