Nokia : renforce son réseau mondial IdO pour la 5G

17/03/2020 | 10:23

Nokia annonce avoir renforcé son Réseau mondial IdO (ESCADRE) services gérés pour les opérateurs de soutien en offrant des services 5G IdO avec un investissement minimal de dépenses d'investissement.



Cela permet aux opérateurs d'offrir des services 5G IdO plus rapidement et à moindre coût tout en répondant aux temps d'attente exigeant, la sécurité et le débit des exigences.



Avec des innovations Nokia WING, les opérateurs peuvent servir leurs clients d'entreprise fournissant des services 5G IdO avec une latence ultra-faible, haute sécurité et un débit amélioré.





' Avec Nokia AILE, les opérateurs seront en mesure de tirer parti de nouveaux modèles d'affaires et de puiser dans des industries telles que les voitures connectées, les services publics essentiels, et la surveillance industrielle en temps réel et le contrôle, ainsi que les soins de santé à distance ' indique le groupe.



