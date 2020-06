Nokia : retenu par l'américain SDN Communications

23/06/2020 | 15:54

Nokia a annoncé mardi avoir sélectionné par SDN Communications afin de préparer le groupe américain à la commercialisation de services 5G en automatisant ses réseaux.



L'équipementier télécoms finlandais explique qu'il a été chargé de mettre en place une plateforme 'multicouches' de gestion et de contrôle des réseaux IP et optique de SDN afin d'en améliorer l'efficacité et les performances.



Le réseau fibre optique de SDN Communications couvre le Dakota du Sud et le Minnesota.



