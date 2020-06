Nokia : signe deux contrats en Chine avec Tencent et Baidu

16/06/2020 | 09:24

Nokia a annoncé aujourd'hui la signature de deux contrats avec les géants chinois, Tencent et Baidu.



Nokia fournira une infrastructure d'interconnexion de centres de données optiques (DCI) à ces deux principaux fournisseurs de services cloud en Chine.



' Tencent et Baidu renforceront leurs relations déjà solides avec Nokia pour développer leur infrastructure DCI définie par logiciel, en leur fournissant la bande passante optique dynamique à grande échelle nécessaire pour soutenir les opérations de cloud computing en croissance en Chine et aux États-Unis ' indique le groupe.



Markus Bochert, président de Nokia Greater China, a déclaré: ' Nous continuons à étendre nos relations avec les géants chinois du Web. Ces derniers contrats avec Baidu et Tencent consolident notre présence sur le marché du Webscale en Chine, qui, nous en sommes convaincus, continuera de prospérer dans les années à venir. '



