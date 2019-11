Nokia : signe un accord avec Innventure

04/11/2019 | 10:34

Nokia et Innventure annoncent la signature d'un accord sur une technologie de communication par satellite provenant de Nokia Bell Labs.



Cet accord permettra d'accélérer la commercialisation de la technologie de communication par satellite Nokia Bell Labs et de sa propriété intellectuelle.



La collaboration avec Innventure sera dirigée par Nokia Technologies. Innventure et Nokia se concentreront dans un premier temps sur la technologie de gestion adaptative de la bande passante (ABM), qui améliore l'utilisation de la bande passante, la sécurité et la résilience des systèmes à satellites.



' Au cours de son histoire de plus de 90 ans, bon nombre des technologies fondamentales sur lesquelles reposent les appareils, systèmes et réseaux de communication numériques, tels que la 5G, ont été inventées par Nokia Bell Labs ' indique le groupe.



Innventure va acquérir les droits sur la technologie ABM de Nokia et sera responsable du développement et de la commercialisation de cette technologie.



Jenni Lukander, présidente de Nokia Technologies, a déclaré: ' L'approche d'Innventure présente un fort potentiel pour développer davantage les innovations Nokia au niveau commercial. '



