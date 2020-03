Nokia : signe un contrat 5G avec Chunghwa Telecom

18/03/2020 | 11:55

Nokia a été sélectionné comme fournisseur de la 5G RAN par Chunghwa Telecom à Taiwan.



' En tant que premier opérateur de téléphonie mobile à Taiwan, Chunghwa Telecom est prêt à répondre au marché 5G avec la meilleure offre pour les consommateurs, ainsi que pour la demande des entreprises ' indique le groupe.



Nokia est responsable du déploiement de réseau radio 5G dans la région du Centre et du Sud de Taiwan.



Le portefeuille radio 5G de Nokia et la capacité de déploiement rapide permettra à Chunghwa Telecom de renforcer davantage son rôle de précurseur dans le marché 5G à Taiwan. Le déploiement est déjà en cours. Chunghwa Telecom vise à être le premier à lancer la 5G à Taiwan en Juillet prochain.



