Nokia : signe un contrat 5G en Slovaquie

10/02/2020 | 10:31

Nokia annonce ce jour avoir été sélectionné par Orange Slovensko, opérateur téléphonique en Slovaquie, afin de préparer son réseau d'accès radio pour la 5G.



'La technologie de Nokia augmentera la capacité du réseau et offrira une expérience utilisateur améliorée et de nouveaux services 5G innovants', indique Nokia.



Le montant du contrat n'a pas été précisé.



