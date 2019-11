Nokia : signe un contrat au Nigéria

12/11/2019 | 15:49

Nokia annonce avoir signé un accord avec Spectranet, le plus grand fournisseur de services Internet du Nigéria, afin d'offrir un accès haut débit aux clients de Lagos et d'Abuja.



Le groupe finlandais va ainsi déployer un réseau de fibre optique jusqu'à la maison (FTTH) qui permettra à Spectranet de fournir des services à très haut débit, tels que le streaming vidéo 4K HD et les jeux en ligne, aux abonnés résidentiels et aux entreprises du secteur.



