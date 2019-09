Nokia : signe un contrat avec Minera Las Bambas au Pérou

13/09/2019 | 13:25

Nokia et Telefónica Peru ont signé un contrat avec Minera Las Bambas, la neuvième plus grande mine de cuivre au monde.



Ce contrat permettra la numérisation et l'automatisation de projets sur son site d'Apurimac, au Pérou. Il consistera à construire et à déployer un réseau LTE (Long Term Evolution) privé à 4 600 mètres d'altitude, puis à effectuer une évaluation des applications de la mine afin de commencer la migration des services vers le nouveau réseau.



Le contrat comprend la planification de la capacité du site et la fourniture d'un support technique pour les cinq prochaines années.



Nokia déploiera sa solution de réseau d'accès radio LTE, comprenant des stations de base, un support technique et des services de formation.



Le nouveau réseau améliorera le service sans fil existant, permettant à Las Bambas de déployer des solutions de sécurité supplémentaires et de réduire les coûts d'exploitation de son système de communication Tetra.



Les opérations minières nécessitent souvent des réseaux extrêmement fiables pouvant couvrir de grands sites extérieurs.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.