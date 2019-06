Nokia : signe un contrat avec Zain (Arabie Saoudite)

27/06/2019 | 13:52

Nokia annonce ce jeudi que l'opérateur de télécommunications Zain va déployer son réseau 5G en Arabie saoudite en utilisant ses technologies.



Dans le cadre d'un contrat de trois ans impliquant des milliers de sites 5G, Nokia fournira sa technologie d'accès radio, ainsi que des solutions supplémentaires de son portefeuille. Le réseau 5G à très haute bande passante et à faible temps de latence est destiné à permettre de nouvelles applications et services pour l'automatisation industrielle, l'éducation, la santé et le divertissement, selon Nokia.



Le groupe a par ailleurs indiqué avoir signé un accord de coopération de deux ans avec Kalmar, une division de Cargotec, opérateur et manutentionnaire de fret, et le fournisseur privé de réseau LTE, Ukkoverkot, en vue de la mise en place d'une infrastructure de numérisation sans fil pour les ports et les terminaux.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.