Nokia : signe un contrat en Arabie Saoudite

04/03/2020 | 11:47

Le groupe finlandais Nokia annonce avoir signé un nouveau contrat avec l'opérateur de télécommunications saoudien Etihad Etisalat (Mobily), concernant la fourniture de technologies de prochaine génération.



Selon les termes de l'accord, Nokia soutiendra l'infrastructure de Mobily avec des produits et des services 5G, afin de construire un réseau à très large bande passante. Celui-ci permettra à Mobily d'offrir à ses clients des services tels que la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR) et l'intelligence artificielle (AI).



L'accord fait partie de 'Saudi Vision 2030', un programme visant à stimuler la transformation numérique du pays et à soutenir l'économie numérique.



