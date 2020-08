Nokia : un logiciel fourni à Movistar Chile

11/08/2020 | 14:07

Nokia annonce que Movistar Chile, filiale de Telefónica au Chili, a déployé son logiciel Nokia IMPACT CDP Entitlement Server 'de façon à offrir des services plus avancés pour certains modèles de montres intelligentes et gérer ces services plus efficacement'.



'Le déploiement fait de Movistar Chile le premier opérateur du pays à offrir des services pour montres intelligentes avancées avec des capacités cellulaires, sans connexion à un dispositif de smartphone complémentaire', souligne l'équipementier télécoms finlandais.



