Nokia : un nouveau 5G Future X Lab en Finlande

24/09/2019 | 13:57

Nokia a ouvert aujourd'hui un 5G Future X Lab à son siège mondial situé à Espoo, en Finlande. Ce laboratoire permet aux clients de faire l'expérience d'équipements, de logiciels et de services 5G de Nokia. Il permettra aux fournisseurs de services de communication, aux entreprises et aux fournisseurs d'infrastructures d'apprendre et de comprendre le réseau 5G, afin de mieux servir leurs clients et de générer de nouvelles commandes.



Le laboratoire comprendra également une ' Zone d'expérience ' où les clients pourront assister à des démonstrations des technologies et des innovations de Nokia.



En plus de servir les clients 5G de Nokia, le laboratoire Espoo fournira également une plate-forme d'innovation pour la recherche, le développement et le test de prototypes internes à Nokia.



Marcus Weldon, directeur de la technologie chez Nokia et président de Nokia Bell Labs, a déclaré : ' Cette nouvelle installation ultramoderne est une extension de notre laboratoire Future X à Murray Hill, dans le New Jersey, elle permettra de mieux servir les clients européens et d'innover avec des secteurs industriels clés '.



