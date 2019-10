Nokia : un réseau 5G pour un centre commercial à Helsinki

18/10/2019 | 10:38

Nokia et Telia lancent le réseau 5G dans le plus grand centre commercial des pays nordiques. Le groupe va alimenter le réseau 5G de Telia dans le nouveau centre commercial Mall of Tripla à Helsinki.



Le secteur de la vente au détail devrait être l'un des grands bénéficiaires de la 5G. En magasin, les détaillants pourront utiliser la reconnaissance vocale et visuelle, la reconnaissance faciale et vidéo, ainsi que des expériences personnalisées de signalisation et de divertissement en magasin.



' La 5G permettra également un meilleur contrôle des niveaux de stock et de la chaîne logistique, une meilleure connaissance de la clientèle grâce à l'analyse vidéo du comportement de la clientèle et une robotique en magasin permettant de mieux gérer les mouvements et les placements d'articles dans l'environnement de vente au détail ' indique le groupe.



Ari Kynäslahti, responsable de la gestion des produits de réseaux mobiles chez Nokia, a déclaré : ' Le secteur de la vente au détail pourrait devenir l'un des grands bénéficiaires de la 5G '.



