Nokia : va déployer un réseau CBRS en Californie du nord

07/05/2020 | 15:59

Nokia et ExteNet Systems annoncent aujourd'hui un accord portant sur la fourniture d'un réseau CBRS pour Cal.net, un fournisseur de services Internet sans fil basé en Californie du Nord.



Ce réseau permettra d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 100 Mbps en liaison descendante et 20 Mbps en liaison montante pour les clients en régions rurales et mal desservies.



Le montant du contrat n'a pas été précisé.



